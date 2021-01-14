Визит главы МИД Армении на территории Азербайджана без разрешения Баку может дорого ей обойтись - МИД Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Визит главы МИД Армении на территории Азербайджана без разрешения Баку может дорого ей обойтись.
Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.
В заявлении еще раз подчеркивается, что незаконные визиты государственных деятелей Армении на территорию Азербайджана недопустимы.
"Если глава МИД Армении снова посетит Азербайджан без разрешения официального Баку, это может дорого обойтись армянской стороне.
Что касается безосновательного утверждения главы МИД Армении о статусе Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, мы хотели бы напомнить официальным лицам Армении, что Президент Ильхам Алиев отправил вопрос статуса на свалку истории", - отметили в министерстве.
(Редактор: Наталья Кочнева)
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Визит главы МИД Армении на территории Азербайджана без разрешения Баку может дорого ей обойтись - МИД Азербайджана
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