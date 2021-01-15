Президент Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана в городе Шуша (ФОТО)
БАКУ / Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана в городе Шуша.
Как сообщает в пятницу Trend, Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева побывали в освобожденной от оккупации культурной столице Азербайджана - городе Шуша.
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