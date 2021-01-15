Президент Ильхам Алиев подарил мечети Саатлы в городе Шуша Коран

БАКУ/Trend/ - Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева посетили мечеть Саатлы в городе Шуша, сообщает Trend.

Глава государства подарил мечети Коран.

Президент Ильхам Алиев сказал:

-Мы посетили мечеть Саатлы, прочитали молитвы, я подарил мечети Саатлы священный Коран, привезенный из Мекки. После мы побываем в мечетях Ашагы Говхарага, Юхары Говхарага. Я им тоже подарю Коран, привезенный из священной Мекки. В период оккупации враг уничтожил наши религиозные памятники на освобожденных землях, разрушил или же привел вот в такое непригодное состояние 67 мечетей. После освобождения Шуши наши граждане привели в порядок, почистили мечеть и проделали определенные ремонтные работы. Но, конечно, капитальный ремонт мечети еще предстоит, даны все соответствующие указания, Фонд Гейдара Алиева взял эту миссию на себя. Мехрибан ханым выступила с сообщением об этом, и мы восстановим все наши историко-религиозные памятники.

Должен отметить, что дан старт работе по капитальному ремонту и восстановлению агдамской джума-мечети, которую я посетил. Туда уже командированы специалисты, и в ближайшее время будут представлены предложения, связанные с ремонтом. Одновременно будут восстановлены и мечети города Шуша. Разрушение минарета свидетельствует об исламофобской натуре врага. Армения постоянно пытается наладить отношения с мусульманскими странами, развивать отношения с некоторыми странами, представить себя как страну, которая якобы позитивно относится к мусульманским народам. Все это ложь. Если кто-то до сих пор верил в это, то пусть приедет в Шушу, Агдам, Физули, Джебраил, на другие освобожденные земли и увидит во что руководство Армении превратило мусульманские мечети, наши храмы, которые священны для каждого мусульманина. Разрушило, осквернило, держало там свиней, коров, побудило к написанию оскорбительных выражений на стенах наших мечетей. Разве может такая страна дружить с мусульманскими странами? Конечно же, нет. Я неоднократно заявлял об этом со всех международных трибун, обращаясь к лидерам мусульманских стран, как в двустороннем формате, так и в ходе многосторонних встреч, на международных мероприятиях говорил, что Армения не может быть другом мусульманских стран. Страна, которая привела мечети в такое состояние, не может дружить с мусульманскими странами. Это – лицемерие, и воспринимать Армению как дружескую страну тоже лицемерие, безбожие. Как лидеры мусульманских стран могут дружить с теми, кто разрушил это? Пусть ответят. Ответят не мне, а своим народам. Разве могут те, кто разрушил мечети, держал там коров, дружить с мусульманскими странами? Пусть их народы ответят на это.