Афганистан всегда поддерживал Азербайджан в его справедливом деле - посол

БАКУ /Trend/ - Афганистан всегда поддерживал Азербайджан в его справедливом деле.

Как передает в пятницу Trend, об этом в ходе встречи со спикером Милли Меджлиса (парламент) Сахибой Гафаровой сказал посол Афганистана в Азербайджане Аманулла Джейхун.

Посол высоко оценил решение азербайджанского парламента об открытии посольства в Афганистане как пример высокой оценки, данной Азербайджаном дружбе между двумя странами.

Говоря о деятельности парламента Афганистана, гость подчеркнул важность дальнейшего углубления сотрудничества между законодательными органами двух стран. Дипломат сказал, что дальнейшее расширение этих отношений на различных платформах может сыграть важную роль в достижении поставленных целей.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по организации регулярных встреч между депутатами парламентов обеих стран, углублению сотрудничества в сфере защиты прав женщин и детей, науки, образования, культуры, в гуманитарной сфере. Также стороны обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)