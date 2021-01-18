При устойчивом перемирии могут быть предприняты шаги для нормализации отношений с Арменией - Мевлют Чавушоглу

БАКУ / Trend/ - Если будет наблюдаться устойчивое перемирие, то Турция и Азербайджан смогут предпринять шаги для нормализации отношений с Арменией.

Об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал в ходе пресс-конференции с германским коллегой Хайко Маасом, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По его словам, в Нагорном Карабахе достигнут режим прекращения огня: "Эту важную возможность упускать нельзя. Если перемирие будет продолжительным, то Турция и Азербайджан могут предпринять шаги для нормализации отношений с Арменией".

(Автор: Орхан Набиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)