При устойчивом перемирии могут быть предприняты шаги для нормализации отношений с Арменией - Мевлют Чавушоглу
БАКУ / Trend/ - Если будет наблюдаться устойчивое перемирие, то Турция и Азербайджан смогут предпринять шаги для нормализации отношений с Арменией.
Об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал в ходе пресс-конференции с германским коллегой Хайко Маасом, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
По его словам, в Нагорном Карабахе достигнут режим прекращения огня: "Эту важную возможность упускать нельзя. Если перемирие будет продолжительным, то Турция и Азербайджан могут предпринять шаги для нормализации отношений с Арменией".
(Автор: Орхан Набиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)
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При устойчивом перемирии могут быть предприняты шаги для нормализации отношений с Арменией - Мевлют Чавушоглу
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