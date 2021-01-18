Минобороны Азербайджана представило обновленный список военнослужащих, ставших шехидами в Отечественной войне
БАКУ /Trend/ - Минобороны Азербайджана представило обновленный список военнослужащих, ставших шехидами в Отечественной войне.
Как сообщает в понедельник Trend, министерством представлены к сведению граждан фотографии, имена, фамилии, информация о воинских званиях и дате рождения 2855 военнослужащих Вооруженных Сил Азербайджана, павших шехидами в Отечественной войне и похороненных до 18 января, а также 50 военнослужащих, числящихся пропавшими без вести.
В оборонном ведомстве отметили, что ведутся работы по поиску и идентификации военнослужащих, числящихся пропавшими без вести.
Да упокоит Аллах души всех наших шехидов!
Склоняем голову перед памятью наших шехидов!
Список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне.
(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)