БАКУ /Trend/ - Минобороны Азербайджана представило обновленный список военнослужащих, ставших шехидами в Отечественной войне.

Как сообщает в понедельник Trend, министерством представлены к сведению граждан фотографии, имена, фамилии, информация о воинских званиях и дате рождения 2855 военнослужащих Вооруженных Сил Азербайджана, павших шехидами в Отечественной войне и похороненных до 18 января, а также 50 военнослужащих, числящихся пропавшими без вести.

В оборонном ведомстве отметили, что ведутся работы по поиску и идентификации военнослужащих, числящихся пропавшими без вести.

Да упокоит Аллах души всех наших шехидов!

Склоняем голову перед памятью наших шехидов!

Список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)