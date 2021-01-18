Милли Меджлис проведет слушания в связи с актом амнистии

БАКУ /Trend/ - Названы вопросы, которые будут вынесены на обсуждение в ходе весенней сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend, наряду с обсуждениями, также будут проведены слушания.

В рамках плана деятельности парламентского комитета по правам человека в период сессии будут проведены два общественных слушания, посвященные 18 июня - Национальному дню прав человека, а также теме "Акт помилования - амнистии как институт обеспечения прав человека: слушания с участием гражданского общества и экспертов в связи с актуальными проблемами его реализации".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)