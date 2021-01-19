Президент Ильхам Алиев: Иностранные журналисты назвали Агдам «Кавказской Хиросимой»

Политика 19 января 2021 17:19 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Иностранные журналисты назвали Агдам «Кавказской Хиросимой»

БАКУ /Trend/ - Иностранные журналисты назвали Агдам «Кавказской Хиросимой».

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи в видеоформате с генеральным секретарем Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдадом Амреевым.

«Некогда цветущие города Карабаха – Агдам, Физули, где проживали десятки тысяч людей, полностью разрушены. В Физули нет ни одного здания. В Агдаме также все здания снесены, осталась только полуразрушенная мечеть. И то, как я говорил, как выяснилось потом, только для того, чтобы иметь привязку к местности, в качестве ориентира для возможных артиллерийских ударов в случае наступления Азербайджанской армии в этом направлении. Неслучайно иностранные журналисты назвали Агдам «Кавказской Хиросимой». Думаю, то же можно сказать и о городе Физули, да и об остальных городах, которые были под оккупацией. И Зангилан, и Джебраил, и Губадлы практически полностью разрушены. Не только города, но и села. И когда вы ехали в Физули, в Агдам, вдоль дороги вы, наверняка, увидели полностью разрушенные села. Все эти разрушения были совершены после окончания первой Карабахской войны. Именно для того, чтобы уничтожить следы азербайджанского культурного наследия на этих территориях. Также с тем, чтобы не допустить никогда возвращения азербайджанцев на эти территории, а также чисто для воровства, для разграбления. Потому что сняты были оконные рамы, двери, крыши. Все, что можно было унести, вандалы и воры унесли. На тех территориях, где не все разрушено, там проводилась политика искусственного заселения, что является грубейшим нарушением Женевских конвенций и военным преступлением. Причем если в первые годы оккупации прежняя армянская власть скрывала это, то нынешняя армянская власть этим гордилась и демонстративно публиковала в интернете и в своих средствах массовой информации видеоролики о том, как граждане других государств Ближнего Востока армянской национальности приезжают, расселяются в Шуше, в других городах. Тем самым полностью игнорировала не только международные правовые нормы, но и нормы человеческой морали», - сказал глава государства.

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