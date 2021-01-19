Освобождение азербайджанских земель - это великая победа всего тюркского мира - Багдад Амреев

БАКУ /Trend/ - Освобождение азербайджанских земель - это не просто победа Азербайджана, а великая победа всего тюркского мира. Эта победа очень обрадовала и вызвала чувство гордости у тюркских народов, которые всегда рядом с Вами. От имени тюркского мира еще раз выражаю Вам благодарность и желаю Азербайджану и тюркскому миру новых побед.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдад Амреев в ходе встречи в видеоформате с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Господин Президент, выражаю огромную благодарность за Вашу вдохновляющую речь.

Вчера мы действительно были на освобожденных территориях, увидели своими глазами полностью разрушенные объекты, практически полностью. Конечно, вид этих разрушений совершенно удручающий. Я во время моей встречи с представителями прессы сказал, что эти земли никогда не были бесхозными, истинные хозяева этих земель есть, они вернули эти земли себе и очень скоро они восстановят эти земли, процветающие земли в Физули и славную землю Агдама, другие освобожденные территории. Очень скоро восстановят былую славу, былой богатый облик»,- сказал он.