Сегодня гвоздики расцветают вместе с хары-бюльбюлем – Мевлют Чавушоглу о трагедии 20 Января
БАКУ /Trend/ - Ставшие символом шехидов гвоздики сегодня расцветают вместе с хары-бюльбюлем, ставшим символом азербайджанских земель.
Как сообщает в среду Trend, об этом по случаю годовщины трагедии 20 Января на своей странице в Twitter написал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
"С уважением чтим память наших братьев, пожертвовавших своими жизнями во имя независимости родного нам Азербайджана 20 января 1990 года. Ставшие символом шехидов гвоздики сегодня расцветают вместе с хары-бюльбюлем, ставшим символом азербайджанских земель. Живи счастливо под трёхцветным флагом, родной Азербайджан!" – написал Мевлют Чавушоглу.
(Автор: Орхан Набиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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