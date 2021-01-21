Джейхун Байрамов провел ряд встреч во время своего визита в Туркменистан

БАКУ /Trend/ - В четверг состоялся визит министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Туркменистан.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, в ходе визита министрами иностранных дел двух стран был подписан Меморандум о взаимопонимании между правительством Азербайджана и правительством Туркменистана о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения «Достлуг» в Каспийском море.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в рамках его визита.

Глава МИД Азербайджана также встретился с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым один на один, а также в расширенном составе с участием делегаций.

(Редактор: Наталья Кочнева)