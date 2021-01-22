Президент Азербайджана отправил вопрос статуса Нагорного Карабаха на свалку истории - реакция МИД Азербайджана на резолюцию Европарламента

Политика 22 января 2021 16:22 (UTC+04:00)
Президент Азербайджана отправил вопрос статуса Нагорного Карабаха на свалку истории - реакция МИД Азербайджана на резолюцию Европарламента

БАКУ /Trend/ - Руководитель Управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева прокомментировала принятую Европарламентом резолюцию.

Как передает в пятницу Trend со ссылкой на МИД, Лейла Абдуллаева сказала:

"Прежде всего, хотелось бы подчеркнуть, что в принятой 20 января этого года и обладающей ежегодной доктринальной и правовой силой резолюции Европейского парламента о реализации Общей внешней политики и политики безопасности, в считающимся дорожной картой на 2021 год отчетном документе вновь отражена однозначная поддержка ЕС территориальной целостности стран Восточного партнерства (включая Азербайджан) в пределах их международно признанных границ. Несмотря на усилия некоторых проармянских кругов, после 44-дневной Отечественной войны никаких изменений в позиции ЕС в отношении поддержки территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ Азербайджана и других стран Восточного партнерства не произошло.

В документе также отмечается, что трехстороннее заявление, подписанное Президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении от 10 ноября, воспринимается позитивно, выражается надежда на то, что это соглашение откроет лучшие перспективы для будущего мира. Документ осуждает убийства мирных жителей, разрушение гражданской инфраструктуры, использование кассетных боеприпасов, и в данном контексте звучат призывы как к Армении, так и к Азербайджану. В документе отражены такие вопросы, как возвращение вынужденных переселенцев и беженцев в свои дома, оказание гуманитарной помощи нуждающимся, а также привлечение к ответственности виновных в военных преступлениях.

Одним словом, резолюция Европарламента вновь подчеркнула важность урегулирования всех вопросов, связанных с конфликтами в странах Восточного партнерства, на основе международного права, прежде всего, на основе решительной поддержки ЕС территориальной целостности стран Восточного партнерства в пределах их международных границ, как это было в последние четыре года.

Что касается некоторых необоснованных и запоздалых моментов, отраженных в резолюции, то, во-первых, наша позиция относительно будущего статуса региона, безопасности и наследия армянского населения Нагорного Карабаха ясна и однозначно излагалась много раз. Мы еще раз доводим до сведения незнакомых с этой позицией членов Европарламента, что Президент Азербайджана отправил вопрос статуса на свалку истории, а что касается безопасности армянского населения и наследия, то права всех граждан на территории Азербайджана, независимо от национальности и религии, обеспечиваются Конституцией Азербайджана, а исторические и культурные памятники охраняются на государственном уровне

В резолюции отразились необоснованные утверждения в связи с братской Турцией, предвзятые мнения, не отражающие правды. Мы подчеркиваем, что Турция является одной из ведущих стран в регионе, заинтересована в обеспечении мира и безопасности в нём, и играет исключительную роль в данном контексте".

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)

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