Азербайджан и Великобритания обсудили вопросы сотрудничества в оборонной сфере

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов 22 января встретился с чрезвычайным и полномочным послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в нашей стране Джеймсом Шарпом.

Как сообщили в пятницу Trend в оборонном ведомстве, министр обороны проинформировал посла о мероприятиях, осуществляемых нашей Армией на освобожденных территориях, а также реформах, проводимых в азербайджанской армии, и других вопросах.

В ходе встречи было подчеркнуто наличие большого потенциала для сотрудничества между двумя странами в области обороны, в том числе в военно-технической сфере, и важность расширения этих возможностей.

Стороны особо отметили необходимость реализации соглашений, достигнутых между нашими странами в области военного образования, а также увеличения числа слушателей на курсах военного английского языка.

В свою очередь, дипломат поздравил азербайджанский народ с победой в Отечественной войне.

Джеймс Шарп, отметив, что и впредь приложит все усилия для развития азербайджано-британских отношений, в частности сотрудничества в военной сфере, подчеркнул, что в рамках двустороннего сотрудничества Великобритания может оказать помощь Азербайджану в выполнении работ по очистке освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

В ходе встречи обсуждались аспекты регионального и двустороннего сотрудничества, а также ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)