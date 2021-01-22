Видеокадры из села Юхары Абдуррахманлы Физулинского района (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры из села Юхары Абдуррахманлы Физулинского района.
Trend со ссылкой на министерство представляет вашему вниманию эти кадры:
(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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