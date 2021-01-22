Начинается период возрождения земель, которые долгое время удерживались под оккупацией – посол Азербайджана во Франции

БАКУ /Trend/ - Посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев дал интервью французскому изданию "Журнал Атлас" (Le Courrier de l’Atlas) о нагорно-карабахском конфликте и о его истории.

Как сообщает в пятницу Trend, посол заявил, что наконец-то принципы международного права и исторической справедливости восторжествовали. Он отметил, что оккупированные вооруженными силами Армении в 1991-1994 годах Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов уже освобождены.

"Несмотря на принятые Совбезом ООН в 1993 году четыре резолюции, мы сами добились обеспечения уважения к международному праву. Уже начинается новый период – период возрождения земель, которые долгое время удерживались под оккупацией. Надеюсь, что отношения между Арменией и Азербайджаном будут восстановлены. На данный момент говорить об этом пока сложно, и это будет непросто, потому что в армянском обществе все еще бушуют реваншистские настроения", – сказал Рахман Мустафаев.

Посол подчеркнул, что после оккупации Нагорного Карабаха наши города, села, исторические памятники и кладбища были уничтожены.

"Дороги заминированы. А нам необходимо провести масштабную работу, чтобы обеспечить возвращение более 700 тысяч азербайджанских вынужденных переселенцев, права которых нарушались в течение 30 лет.

На Западе широко обсуждаются гражданские права, но почему-то мало затрагивается тема нарушения прав азербайджанских вынужденных переселенцев", – добавил Рахман Мустафаев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)