Генпрокуратура распространила информацию об убитом пиратами гражданине Азербайджана

БАКУ /Trend/ - По сообщениям СМИ, 23 января 2021 года судно "Моцарт", принадлежащее турецкой компании Boden Denizcilik, подверглось нападению пиратов у берегов Нигерии.

Как сообщили в понедельник Trend в Генеральной прокуратуре Азербайджана, в результате предварительного расследования было установлено, что из 19 членов экипажа 15 были взяты в заложники, а один - убит. Было выявлено, что убитый - гражданин Азербайджана Фарман Али оглу Исмаилов, родившийся девятого июня 1976 года и служивший на судне в качестве второго борт-инженера.

По факту в Генеральной прокуратуре Азербайджана было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, проводятся необходимые следственные мероприятия. В настоящее время в ходе интенсивных переговоров с МИД Азербайджана, а также компетентными органами зарубежных стран, в рамках уголовного дела готовятся запросы по правовой помощи в соответствующие органы Турции, Габона и Либерии.

Генеральная прокуратура Азербайджана незамедлительно связалась с Генпрокуратурой Либерии, противоположная сторона выразила готовность тесно сотрудничать с Генеральной прокуратурой Азербайджана в расследовании этого вопроса.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)