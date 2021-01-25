На основании поручений Президента Азербайджана Кабмин определил приоритеты на 2021 год (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Сегодня на заседании Кабинета Министров Азербайджана под председательством премьер-министра Али Асадова были обсуждены предстоящие задачи и вопросы по выполнению поручений Президента Ильхама Алиева, данных в ходе совещания по итогам 2020 года под председательством главы государства.

Как сообщили в понедельник Trend в Кабинете министров, премьер-министр Али Асадов подчеркнул победу нашего народа в Отечественной войне как главное событие 2020 года. Он рассказал о вопросах повестки дня: итогах прошлого года, макроэкономических показателях, ходе реформ, ситуации в ненефтяном секторе, а также проблемах, вызванных пандемией, и их устранении.

В совещании с докладами выступили: министр финансов Самир Шарифов, министр экономики Микаил Джаббаров, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев.

В своем заключительном выступлении премьер-министр Али Асадов отметил, что в соответствии с поручением Президента Азербайджана готовится Стратегический план действий по освобожденным территориям, восстановление всех территорий и городов будет осуществляться на основе единой концепции.

На основании поручений Президента Азербайджана премьер-министр обозначил приоритеты на 2021 год:

при восстановлении освобожденных территорий должны быть учтены природно-климатические условия и профиль каждого экономического региона;

следует начать разработку туристических маршрутов в Карабахском регионе;

строительство предусмотренных международных аэропортов и новых железнодорожных линий придаст значительный импульс развитию региона, а также решит вопросы занятости;

на освобожденных территориях следует развивать животноводство, садоводство, овощеводство, виноградарство и зерноводство;

в соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева необходимо разработать новые механизмы и критерии земельной реформы на освобожденных территориях;

наряду с решением проблем, связанных с водными ресурсами на национальном уровне, особое внимание следует уделить вопросам эффективного использования водных ресурсов освобожденных земель. На освобожденных территориях должна быть создана самая современная система орошения;

следует просмотреть возможности преобразования освобожденных территорий в зеленую энергетическую зону, а также строительства гидроэлектростанций с использованием водных источников на тех территориях;

восстановление освобожденных территорий должно быть приоритетом в деятельности государственных органов в различных областях государственной политики, а текущая и будущая работа должна быть скоординирована с планами Великого возвращения;

бывшие вынужденными переселенцами люди должны быть возвращены в дома их предков. Этот процесс необходимо проводить по специальной программе;

антикоррупционные меры, принимаемые решимостью и политической волей Президента Ильхама Алиева, должны обрести последовательный характер и охватывать все государственные органы;

каждое из предложений, вносимых в Правительство центральными органами исполнительной власти, должно предусматривать механизмы и элементы противодействия коррупции, категорически не должны допускаться случаи злоупотребления;

необходимо восстановить экономический рост в текущем году;

необходимо предотвратить инфляционные тенденции;

валютные резервы должны управляться эффективно;

для эффективного использования государственных средств необходимо повысить качество финансового управления, укрепить финансовую дисциплину и улучшить систему механизмов контроля;

обеспечение фискальной устойчивости требует постоянной оптимизации бюджетных расходов, применения мер экономии и предотвращения чрезмерных и неэффективных расходов;

необходимо обеспечить прозрачность и эффективность в государственных закупках. Закупки по завышенным ценам должны решительно пресекаться. Особое внимание стоит уделить проведению тендеров;

к финансированию инвестиционных проектов следует привлечь частный сектор;

продвижение партнерства между государственным и частным секторами должно быть продолжено;

следует поощрять привлечение частных инвестиций в приоритетные области;

должна быть проанализирована эффективность государственных инвестиционных проектов;

антимонопольная политика должна быть усилена, не должны допускаться случаи недобросовестной конкуренции, в частности повышения цен на потребительском рынке;

программа поддержки малого и среднего бизнеса должна быть продолжена;

экспортные возможности должны быть расширены;

запущенная в прошлом году, но не реализованная в полной мере программа по небезызвестным причинам должна быть внедрена в два этапа в этом году;

должна быть проделана серьезная работа по подготовке к постпандемическому периоду, необходимо вновь уточнить средне- и долгосрочные цели. Президент Ильхам Алиев уже дал соответствующие поручения Кабинету министров по этому поводу.

Поскольку 2021 год был объявлен Президентом Азербайджана "Годом Низами Гянджеви", министерству культуры было поручено разработать соответствующий план действий.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)