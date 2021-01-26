Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Турции

БАКУ /Trend/ - Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, сообщает во вторник Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Министры обменялись мнениями по координированным мерам для возвращения на родину тела гражданина Азербайджана, убитого в результате нападения морских пиратов на турецкое судно.

Стороны также обсудили вопросы регионального сотрудничества.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)