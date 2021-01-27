Глава МИД Азербайджана встретился с госсекретарем МИД Франции

БАКУ /Trend/ - 26 января министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с государственным секретарем министерства Европы и иностранных дел Франции Жаном-Батистом Лемуаном.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, стороны обменялись мнениями по вопросам в связи с текущей ситуацией в регионе, реализацией трехсторонних заявлений от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

Джейхун Байрамов проинформировал французскую сторону о взглядах Азербайджана на миростроительство и новых возможностях сотрудничества в регионе.

Стороны также обсудили вопросы, входящие в повестку дня двустороннего сотрудничества.