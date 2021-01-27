Глава МИД Азербайджана встретился с госсекретарем МИД Франции
БАКУ /Trend/ - 26 января министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с государственным секретарем министерства Европы и иностранных дел Франции Жаном-Батистом Лемуаном.
Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, стороны обменялись мнениями по вопросам в связи с текущей ситуацией в регионе, реализацией трехсторонних заявлений от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.
Джейхун Байрамов проинформировал французскую сторону о взглядах Азербайджана на миростроительство и новых возможностях сотрудничества в регионе.
Стороны также обсудили вопросы, входящие в повестку дня двустороннего сотрудничества.
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