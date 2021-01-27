Франция не видит преград для реализации проектов на освобожденных территориях Азербайджана - госсекретарь МИД Франции (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Нет никаких преград для реализации французскими компаниями проектов на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал в ходе брифинга в Баку государственный секретарь министерства иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан.

Он отметил, что в Азербайджане представлены всемирно известные французские компании.

По словам Лемуана, его нынешний визит в страну знаменует начало новых проектов и последующего развития отношений.

"Утром я посетил депо французской железнодорожной компании в Азербайджане и поражен уровнем работы, проводимой там", – сказал он.

Лемуан отметил, что железные дороги имеют особо важное значение с точки зрения восстановления связей на Южном Кавказе, в частности после Второй Карабахской войны.

"Франция и Азербайджан хотят совместно работать в этом направлении", - добавил он.

Также госсекретарь МИД отметил, что как сопредседатель МГ ОБСЕ Франция внесет свой вклад в реализацию соглашения, подписанного 9 ноября прошлого года.

(Автор: Джейла Алиева)

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