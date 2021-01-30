АГДАМ /Trend/ - Охрану Турецко-российского совместного мониторингового центра будет осуществлять азербайджанская армия, передает в субботу Карабахское бюро Trend.

С сегодняшнего дня в Агдаме начал функционировать совместный мониторинговый центр.

Отметим, что общая площадь территории, на которой он расположен, составляет около 4 гектаров. Территория ограждена по периметру, установлены четыре наблюдательные вышки, организована круглосуточная охрана.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)