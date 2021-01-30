Армянский национальный комитет Америки начал кампанию угроз против посла Азербайджана в США

БАКУ /Trend/ - Армянский национальный комитет Америки (АНКА) начал полную ненависти и угроз кампанию против Азербайджана, посольства Азербайджана в США и посла Элина Сулейманова, сообщает в субботу Trend со ссылкой на посольство.

"В своих официальных профилях в Twitter и Facebook комитет обвинил посла в "военных преступлениях". После этого статуса АНКА ряд членов армянской общины поделился сообщениями оскорбительного характера против Азербайджана и посла страны в США», - говорится в сообщении.

(Текст: Кямаля Сеидова)