Глава МИД Ирана находится в Нахчыване

БАКУ /Trend/ - В рамках поездки по региону министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф прибыл в Нахчыванскую АР, сообщает в субботу Trend.

По словам министра, цель визита - в проведении переговоров по региональному сотрудничеству и транзитным возможностям Нахчывана после Отечественной войны Азербайджана.

Зариф подчеркнул, что в регионе созданы большие возможности для сотрудничества соседних государств, что может заложить основу устойчивого мира.

Отметим, что в рамках поездки по региону Зариф посетил, помимо Азербайджана, Россию, Армению, Грузию и Турцию.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова)