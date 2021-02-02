Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила молодежь Азербайджана (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией в связи с Днем молодежи.

Как сообщает Trend, в публикации говорится:

«Сегодня – 2 Февраля – День молодежи Азербайджана. Искренне поздравляю всех наших юных друзей с этим знаменательным днем! Пусть ваша жизнь всегда будет яркой, интересной и содержательной! Прошу Всевышнего ниспослать каждому из вас крепкое здоровье, долгих лет жизни и счастье!»