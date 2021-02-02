Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила молодежь Азербайджана (ФОТО)
БАКУ/Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией в связи с Днем молодежи.
Как сообщает Trend, в публикации говорится:
«Сегодня – 2 Февраля – День молодежи Азербайджана. Искренне поздравляю всех наших юных друзей с этим знаменательным днем! Пусть ваша жизнь всегда будет яркой, интересной и содержательной! Прошу Всевышнего ниспослать каждому из вас крепкое здоровье, долгих лет жизни и счастье!»
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