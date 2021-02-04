Экс-министр Салим Муслимов привлечен к уголовной ответственности - СГБ
БАКУ /Trend/- Экс-министр труда и соцзащиты Салим Муслимов привлечен к уголовной ответственности, сообщает в четверг Trend со ссылкой на сайт Службы госбезопасности Азербайджана.
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