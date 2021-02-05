В воинской части Госпогранслужбы Азербайджана прошла церемония присяги молодых солдат (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В воинской части Государственной пограничной службы в г. Гёйтепе прошла церемония присяги молодых солдат, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Службу.

На мероприятии было отмечено успешное выполнение боевых задач, поставленных Верховным главнокомандующим перед Государственной пограничной службой, рассказано о героизме азербайджанских пограничников во время освобождения Физулинского, Джабраильского, Зангиланского, Губадлинского районов, поселка Гадрут и города Шуша.

Молодые солдаты принесли присягу на верность Родине. Церемония завершилась их торжественным маршем перед трибуной.

(Текст: Кямаля Сеидова)