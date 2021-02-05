В воинской части Госпогранслужбы Азербайджана прошла церемония присяги молодых солдат (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В воинской части Государственной пограничной службы в г. Гёйтепе прошла церемония присяги молодых солдат, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Службу.
На мероприятии было отмечено успешное выполнение боевых задач, поставленных Верховным главнокомандующим перед Государственной пограничной службой, рассказано о героизме азербайджанских пограничников во время освобождения Физулинского, Джабраильского, Зангиланского, Губадлинского районов, поселка Гадрут и города Шуша.
Молодые солдаты принесли присягу на верность Родине. Церемония завершилась их торжественным маршем перед трибуной.
(Текст: Кямаля Сеидова)
Лента новостей
Фонд "YAŞAT" доставил в страну еще 5 ортопедических приборов “RGO” для раненых участников Отечественной войны Азербайджана (ФОТО)
Продолжается работа по восстановлению здоровья раненых участников Отечественной войны Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
К программам активной занятости привлечены 2500 членов семей шехидов и участников Отечественной войны Азербайджана
Размер выплаченных компенсаций вкладчикам закрывшихся азербайджанских банков превышает 622 млн манатов
Газовое соглашение Азербайджана и Туркменистана - начало новой эры сотрудничества на Каспии - газета "Azernews"
Реализация инфраструктурных проектов на освобожденных территориях Азербайджана ускорит развитие ненефтяной промышленности
Казахстан принимает конкретные меры для развития контейнерных перевозок по ж/д и морским путям - министерство
Женщина, сыновья которой якобы пропали в период Отечественной войны, вообще не имеет детей - Совет печати
Азербайджанские военнослужащие демонстрируют высокий профессионализм на Зимних учениях-2021 (ФОТО/ВИДЕО)