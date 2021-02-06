Мы стали очевидцами разрушения городов и культурных памятников на некогда оккупированных территориях Азербайджана - посол Турции (ВИДЕО)

ДЖЕБРАИЛ /Trend/ - Мы стали очевидцами разрушения городов и культурных памятников на некогда оккупированных территориях Азербайджана.

Как передает спецкор Карабахского бюро Trend TV, об этом в субботу сказал посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал в ходе визита в Джебраильский и Зангиланский районы в составе дипкорпуса.

Он сказал, что из увиденного на освобожденных территориях стоит извлечь урок.

"Джебраил ничем не отличается от других освобожденных населенных пунктов. Здесь мы стали свидетелями разрушения памятников культуры и даже разграбления могил. Мы видим, что могилы вскрыты, кости покойных разбросаны по округе. Все это бесчеловечно и является варварством. За все это необходимо ответить", - сказал Эркан Озорал.

(Автор: Орхан Набиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)