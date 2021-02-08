Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового комплекса административного здания Генеральной прокуратуры
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 февраля принял участие в открытии нового комплекса административного здания Генеральной прокуратуры в Бинагадинском районе столицы.
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Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового комплекса административного здания Генеральной прокуратуры
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