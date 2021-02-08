Между народами Соединенного Королевства и Азербайджана существуют прочные связи - госминистр Великобритании
БАКУ /Trend/ - Между народами Соединенного Королевства и Азербайджана, их культурами и образованием существуют прочные связи.
Об этом сказала государственный министр Великобритании по европейскому соседству Венди Мортон, сообщает Trend со ссылкой на посольство страны в Азербайджане.
Министр сказала, что рада лично увидеть богатое культурное наследие Азербайджана здесь, в Школе традиционных искусств принца Уэльского.
"Недавно я посетила женский приют, который выполняет важную работу по защите женщин и девочек от домашнего насилия.
Кроме того, у меня была возможность встретиться с вдохновляющими азербайджанскими женщинами-лидерами, которые проделали важную работу по продвижению гендерного равенства.
Как государственный министр по делам европейского соседства Соединенного Королевства, находящийся с визитом в Азербайджане, я буду тесно сотрудничать с правительством Азербайджана в этой области.
Женщины могут сыграть важную роль в построении прочного и долгосрочного мира. Когда женщины сидят за столом переговоров, вероятность выполнения и устойчивости мирного соглашения еще больше.
Вооруженный конфликт всегда оказывает пропорциональное воздействие на женщин и девочек, и поэтому принятие правительством Азербайджана Национального плана действий по вопросам женщин, мира и безопасности имеет особое значение.
Соединенное Королевство является одной из ведущих стран в продвижении прав женщин и гендерного равенства, и мы особенно призываем Азербайджан подписать Стамбульскую конвенцию, которая защитит женщин от домашнего насилия", - отметила Венди Мортон.
(Редактор: Наталья Кочнева)