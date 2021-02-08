Между народами Соединенного Королевства и Азербайджана существуют прочные связи - госминистр Великобритании

БАКУ /Trend/ - Между народами Соединенного Королевства и Азербайджана, их культурами и образованием существуют прочные связи.

Об этом сказала государственный министр Великобритании по европейскому соседству Венди Мортон, сообщает Trend со ссылкой на посольство страны в Азербайджане.

Министр сказала, что рада лично увидеть богатое культурное наследие Азербайджана здесь, в Школе традиционных искусств принца Уэльского.

"Недавно я посетила женский приют, который выполняет важную работу по защите женщин и девочек от домашнего насилия.

Кроме того, у меня была возможность встретиться с вдохновляющими азербайджанскими женщинами-лидерами, которые проделали важную работу по продвижению гендерного равенства.

Как государственный министр по делам европейского соседства Соединенного Королевства, находящийся с визитом в Азербайджане, я буду тесно сотрудничать с правительством Азербайджана в этой области.

Женщины могут сыграть важную роль в построении прочного и долгосрочного мира. Когда женщины сидят за столом переговоров, вероятность выполнения и устойчивости мирного соглашения еще больше.

Вооруженный конфликт всегда оказывает пропорциональное воздействие на женщин и девочек, и поэтому принятие правительством Азербайджана Национального плана действий по вопросам женщин, мира и безопасности имеет особое значение.

Соединенное Королевство является одной из ведущих стран в продвижении прав женщин и гендерного равенства, и мы особенно призываем Азербайджан подписать Стамбульскую конвенцию, которая защитит женщин от домашнего насилия", - отметила Венди Мортон.

(Редактор: Наталья Кочнева)