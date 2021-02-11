Президент Турции утвердил соглашение с Азербайджаном об учреждении культурных центров

Политика 11 февраля 2021 13:34 (UTC+04:00)
Президент Турции утвердил соглашение с Азербайджаном об учреждении культурных центров

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил "Соглашение об учреждении, механизме работы и деятельности Культурных центров между правительством Турции и правительством Азербайджана", сообщает в четверг Trend со ссылкой на турецкую "Resmi Gazete".

Соглашение было подписано в Анкаре 25 апреля 2018 года.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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