Депутат Севиль Микаилова встретилась с избирателями и навестила семьи шехидов в Хачмазе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Депутат Милли Меджлиса (парламента) по 56-му Хачмазскому сельскому избирательному округу Севиль Микаилова побывала в Хачмазском районе, сообщает в четверг Trend.

Встретившись сначала с руководством Хачмазского центра развития малого и среднего бизнеса (МСБ), депутат выразила свое мнение по поводу важности поощрения населения района для занятий этим видом предпринимательства, в частности, была отмечена необходимость оказания поддержки в этом направлении семьям шехидов и раненых участников войны.

В плодотворной встрече были обсуждены предстоящие действия по решению ряда проблем, конкретные меры по развитию женского предпринимательства, а также важность вакцинации в борьбе с пандемией коронавируса.

Затем Севиль Микаилова приняла избирателей в селах Магсудкенд, Сусайгышлаг и Гусарчай.

Жители сел озвучили обращения, связанные с плохими дорогами, проблемами газо- и электроснабжения, строительством новой школы и детсада, а также личного и бытового характера. Ряд вопросов был решен на месте, а проблемы, решение которых требует времени, Микаилова взяла под контроль, подчеркнув, что все обращения будут оперативно рассмотрены, и для решения их в соответствии с законодательством будут сделаны запросы в надлежащие структуры.

Избиратели, принявшие участие на встрече, выразили признательность депутату за то, что она держит их проблемы под постоянным вниманием и прилагает усилия для их решения.

Депутат также посетила могилы шехидов на территории района и возложила к ним цветы.

Встретившись с семьями шехидов и раненых участников Отечественной войны, депутат Севиль Микаилова подчеркнула, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева уделяют особое внимание решению их проблем.

Родители и родные шехидов выразили признательность Верховному Главнокомандующему Вооруженных сил Азербайджана, Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Азербайджана, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой за оказываемое им постоянное внимание и проявляемую заботу.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)