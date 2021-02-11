Мы были горды тем, что Турция рядом с нами, и это придавало нам сил – Закир Гасанов

БАКУ /Trend/ - У нас очень тесное сотрудничество с братской Турцией. Вооруженные силы Турции – одни из сильнейших в мире.

Как передает в четверг Trend, об этом в ходе выступления в рамках турецко-азербайджанских Зимних учений - 2021 в Карсе сказал министр обороны Азербайджана Закир Гасанов.

Он сказал, что очень важно воспользоваться опытом турецкой армии.

"Во время войны Турция продемонстрировала свою политику, поддержав нас. Своей позицией Турция послала миру сообщение, что находится рядом с Азербайджаном. Все еще раз убедились, что турецко-азербайджанское единство и братство вечны и непоколебимы. Мы были горды тем, что Турция рядом с нами, и это придавало нам сил. Используя эту силу, мы освободили наши земли, находящиеся под оккупацией. Народ Азербайджана высоко оценивает это. Хочу выразить благодарность Турции за оказанную нам огромную поддержку", – сказал Закир Гасанов.

(Автор: Орхан Набиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)