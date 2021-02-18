Азербайджан и Туркменистан разработают новое межправсоглашение

БАКУ /Trend/ - Будет разработано новое межправительственное соглашение между Азербайджаном и Туркменистаном.

Как сообщает в четверг Trend, данный вопрос отражен в меморандуме о взаимопонимании между правительствами двух стран по совместной разведке и разработке углеводородных ресурсов месторождения «Достлуг» в Каспийском море, подписанном 21 января 2021 года в Ашхабаде.

Для подготовки соглашения в ближайшее время будет создана совместная рабочая группа.

Отметим, что меморандум был вынесен на обсуждение в ходе сегодняшнего заседания комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана и рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)