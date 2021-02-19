Сотрудничество в формате Азербаджан-Турция-Грузия мало изменилось после завершения войны с Арменией - депутат

БАКУ/Trend/- Сотрудничество в формате Азербаджан-Турция-Грузия мало изменилось после завершения войны с Арменией.

Как сообщает Trend, об этом сказал «Вестнику Кавказа» депутат Милли Меджлиса Арзу Нагиев.

По его словам, на повестке дня трехсторонних переговоров сегодня находится весь спектр вопросов экономического, социального, политического и военного характера.

"Трехсторонняя платформа Азербайджан-Турция-Грузия существует довольно давно, нас уже много лет связывают мегапроекты – международные трубопроводы и транспортные коридоры. Все вопросы на предстоящей встрече, разумеется, будут регионального характера, включая логистику и дальнейшее экономическое сотрудничество наших стран", - сказал он.

"В сущности, сотрудничество в треугольнике Азербаджан-Турция-Грузия мало изменилось после завершения войны с Арменией. Грузия и Турция все так же являются стратегическими партнерами Азербайджана в области энергоресурсов и грузоперевозок. Я думаю, действие этой трехсторонней платформы продолжится в том же ключе, в каком развивалось до войны – и на уровне взаимодействия парламентов, и на уровне контактов в экономических реформах, и на уровне совместных военных учений", - прогнозирует Аруз Нагиев.