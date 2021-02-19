Восстанавливается ж/д путь Горадиз-Агбенд - репортаж Trend TV

ФИЗУЛИ /Trend/ - 14 февраля Президент Ильхам Алиев в ходе поездки в Физулинский, Зангиланский, Лачинский и Джабраильский районы заложил фундамент железной дороги Горадиз-Зангилан-Агбенд в Горадизе.

Как сообщает в пятницу Карабахское бюро Trend, дорога имеет стратегическое значение в первую очередь с точки зрения посещения гражданами этих территорий и для грузоперевозок. С другой стороны, она обеспечит сообщение с Нахчываном.

Завотделом Исполнительной власти Физулинского района Байрам Нифталиев рассказал журналистам о значимости этой железной дороги, отметив, что граждане посредством нее смогут посещать освобожденные территории.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)