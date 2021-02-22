Армения пытается отсрочить возвращение азербайджанцев в Карабах

БАКУ /Trend/ - Азербайджан серьезно обеспокоен вопросом подрыва на минах мирных жителей и военнослужащих на освобожденных территориях после окончания войны.

Как передает в понедельник Trend, Армения отказывается предоставлять карту минных полей, заявляя, что ее не существует. Конечно, это очередная ложь армянской стороны. Цель ясна: добиться гибели как можно большего количества людей, а также максимально затянуть процесс возвращения азербайджанцев на освобожденные территории.

Военный эксперт Шаир Рамалданов отмечает, что заминированная площадь немаленькая.

"Азербайджанское государство использует все имеющиеся у него возможности для разминирования территорий. В этой сфере принимаются необходимые меры безопасности. К процессу разминирования подключились и специалисты из Турции. Государство принимает в этом направлении все меры, обратилось в международные организации", - сказал эксперт.

В Агентстве по разминированию Азербайджана сообщили, что поскольку минная угроза на освобожденных территориях сохраняется, гражданам не разрешается посещать их без специального разрешения.

Иностранные эксперты тоже заявляют, что Армения должна предоставить Азербайджану карту минных полей, и отказ от этого считается военным преступлением.

Главный редактор российского журнала "Национальная оборона" и военный эксперт Игорь Коротченко отмечает, что на освобожденных от оккупации территориях есть заминированные территории на сотни квадратных километров.

"Без карты сложно обеспечить безопасное возвращение мирных азербайджанцев, ставших вынужденными переселенцами с родных земель 30 лет назад. К сожалению, мы не видим доброй воли армянской стороны в этом вопросе. Армения не хочет предоставлять карту заминированных территорий. Она, как всегда, демонстрирует неконструктивность", - сказал Коротченко.

(Автор: Асиф Мехман. Редактор: Натаван Эфендиева)