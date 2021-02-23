Сегодня парламент Азербайджана обсудит 22 вопроса

БАКУ /Trend/ - На повестке сегодняшнего пленарного заседания весенней сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана 22 вопроса, сообщает во вторник Trend.

Будут обсуждены следующие вопросы:

- назначение Н.А Сафарова членом Судебно-правового совета;

- законопроект "Об утверждении Меморандума о взаимопонимании "О совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения "Достлуг" в Каспийском море между правительством Азербайджана и правительством Туркменистана":

- законопроект "О внесении изменения в Конституционный закон "О нормативно-правовых актах" (третье чтение);

- законопроект о внесении изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе" (третье чтение);

- законопроект о внесении изменения в Налоговый кодекс (третье чтение);

- законопроект «Списки наркотических средств, психотропных веществ, оборот которых запрещен, ограничен и контролируется на территории Азербайджана, а также прекурсоров, требующих лицензии на импорт, экспорт транзит и производство на территории Азербайджана», утвержденный законом № 960 IIQ от 28 июня 2005 года (третье чтение);

- законопроект «Списки наркотических средств и психотропных веществ, достаточных для привлечения лица к уголовной ответственности», утвержденный законом № 961-IIQ от 28 июня 2005 г. (второе чтение), закон «О дорожном движении» (третье чтение);

- законопроект "О дорожном движении" (третье чтение);

- законопроект о внесении изменения в Кодекс об административных проступках (третье чтение);

- законопроект «О нотариате» (третье чтение);

- законопроект «О государственной пошлине» (третье чтение);

- законопроект «О страховании от безработицы» (третье чтение);

- законопроект «Об авторском праве и смежных правах» (третье чтение);

- законопроект «О частичном изменении в административно-территориальном разделении Шарурского и Садаракского районов Нахчыванской АР";

- законопроект о внесении изменения в "Список муниципалитетов Азербайджана, добавленных в закон "О муниципальных территориях и землях";

- законопроект о внесении изменения в Гражданский кодекс;

- законопроект о внесении изменения в Трудовой кодекс (первое чтение);

- законопроект о внесении изменения в Кодекс об административных проступках (первое чтение);

- законопроект о внесении изменений в законы "Об электроэнергетике", "О газоснабжении", "О водоснабжении и сточных водах", "О регулировании проверок, проводимых в сфере предпринимательства, и защите интересов предпринимателей" и "О приостановлении проверок, проводимых в сфере предпринимательства" (первое чтение);

- законопроект «О приостановлении проверок, проводимых в сфере предпринимательства» (второе чтение);

- законопроект о внесении изменения в Семейный кодекс (второе чтение);

- законопроект о внесении изменения в Гражданско-процессуальный кодекс (второе чтение).

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)