Между МИД Азербайджана и Монголии состоялись первые политические консультации

БАКУ /Trend/ - Между министерствами иностранных дел Азербайджана и Монголии 23 февраля 2021 года в формате видеоконференции прошли первые политические консультации.

Как сообщили во вторник Trend в МИД Азербайджана, в ходе консультаций с участием заместителя министра иностранных дел Рамиза Гасанова и заместителя министра иностранных дел Монголии Минчжин Бацумбера были обсуждены вопросы двусторонних и многосторонних отношений.

Замглавы МИД Азербайджана подробно проинформировал противоположную сторону о протекающих в регионе процессах, в том числе о ситуации после 44-дневной Отечественной войны, реализации вытекающих из трехсторонних заявлений мер и других вопросах.

На встрече состоялся обмен мнениями о текущем состоянии двусторонних азербайджано-монгольских отношений, вопросах повестки дня, сотрудничестве в рамках международных организаций, в направлении дальнейшего укрепления отношений, и в данном плане был выдвинут ряд предложений.

В ходе консультаций была подчеркнута важность продолжения политического диалога между двумя странами, развития связей в экономической и торговой сферах, включая сельское хозяйство, ковроткачество, ветеринарию и другие направления, а также значимость работы по укреплению правовой базы.

На встрече была особо подчеркнута важность укрепления отношений между нашими народами, углубления сотрудничества в сфере туризма, образования, культуры и гуманитарной сфере.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)