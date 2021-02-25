МИД Азербайджана прокомментировал заявления министра иностранных дел Люксембурга (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:35)

БАКУ /Trend/ - Манипуляция вопросами прав человека не делает чести никому, включая министра иностранных дел Люксембурга.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД Азербайджана касательно высказываний министра иностранных дел Люксембурга Жана Ассельборна в ходе выступления 24 февраля на 46-м заседании Совета по правам человека ООН, сообщает в четверг Trend.

МИД отмечает, что обвинение в «военном нападении Азербайджана, приведшем к большим разрушениям в Нагорном Карабахе, и его поддержке со стороны Турции» - показатель предвзятой позиции этого официального представителя Люксембурга, демонстрируемой в полное противоречие с соответствующими принципами международного права: «Почему Жан Ассельборн, который пытается выставить себя в качестве стража прав человека, ни разу не поднял в Совете ООН по правам человека или на другой соответствующей международной платформе вопрос об удержании Арменией под оккупацией в течение почти тридцати лет 20 процентов международно признанной территории Азербайджана, проведении Арменией на этих территориях кровавой этнической чистки, грубом нарушении ею фундаментальных прав более одного миллиона азербайджанцев? Или МИД Люксембурга не осведомлен о том, что в ходе военных действий, начавшихся в результате очередной военной провокации, предпринятой Арменией 27 сентября прошлого года, вооруженные силы Армении целенаправленно обстреливали гражданское население Азербайджана, находившееся вдали от зоны боевых действий, убили более 100 мирных азербайджанцев?»

(Текст: Кямаля Сеидова)