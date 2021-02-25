Президент Ильхам Алиев: По имеющимся у нас данным, уничтожены примерно 6-7 тысяч оккупантов

БАКУ/Trend/ - По имеющимся у нас данным, уничтожены примерно 6-7 тысяч оккупантов.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречис членами семей шехидов и инвалидами войны.

«В мире было много войн и потерь. Если мы взглянем на не очень далекую историю, то увидим, что к близким людей, погибших в войнах в различных странах, никогда не проявлялось столько внимания и заботы, как у нас. Должен также отметить, что в армянской армии тоже были потери, и во Второй Карабахской войне звучали различные цифры, по имеющимся у нас данным, уничтожены примерно 6-7 тысяч оккупантов. Ни одной из их семей армянское государство не оказало никакой помощи. В Армении вообще нет такой программы, как у нас. Близким людей, погибших в войне, не то что дома, даже хижины не предоставляют. Все познается в сравнении. Наша политика в этой области однозначна. Эта политика опирается на моральные нормы. Близкие людей, отдавших жизнь за Родину, и впредь будут окружены заботой и вниманием государства. В последние годы налицо повышение размеров пособий, пенсий. Азербайджанское государство и впредь будет продолжать эту политику»,- отметил Президент Ильхам Алиев.