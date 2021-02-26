В Азербайджане минутой молчания почтут память жертв Ходжалинского геноцида

БАКУ /Trend/ - Сегодня на всей территории Азербайджана минутой молчания будет почтена память жертв Ходжалинского геноцида, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.

В связи с этим в 17:00 на одну минуту будет приостановлено движение транспорта и пешеходов на территории Азербайджана.

Минута молчания будет сопровождаться гудками кораблей в Бакинской бухте.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)