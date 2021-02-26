Президент Ильхам Алиев: Непредоставление карт минных полей со стороны Армении может рассматриваться как преступление

БАКУ/Trend/ - Непредоставление карт минных полей со стороны Армении может рассматриваться как преступление.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе пресс-конференции для представителей местных и зарубежных СМИ.

«Сегодня мы достаточно обеспечиваем безопасность освобожденных территорий, проводим регулярные рейды, прочесывание, мониторинг - и посредством беспилотных летательных аппаратов, и визуальный мониторинг. Поэтому ситуация полностью под контролем.

Помимо этого, конечно, главной сложностью является минирование. Потому что нам армянская сторона не представила карты минных полей. И это, кстати, тоже может рассматриваться как преступление. Потому что после окончания военных действий у нас несколько случаев и среди военнослужащих, и среди гражданских лиц, которые погибли только потому, что нам не представлены карты минных полей. А с существующими нашими ресурсами сегодня обеспечить быстрое разминирование невозможно. То есть, тут, конечно же, мы еще раз убеждаемся в неискренности поведения армянской стороны, когда на словах говорится одно, а на деле происходит другое.

Мы передали им военнопленных, мы передали тела погибших. После войны более тысячи погибших армянских военнослужащих были найдены совместно с представителями армянской стороны, миротворческой миссии и нашими представителями на освобожденных территориях и переданы армянской стороне. Мы ведем себя в соответствии с нормами морали и нормами общечеловеческого поведения. Но не давать нам карты минных полей, значит обрекать на сознательную смерть и увечья мирных граждан и военнослужащих. О каком сотрудничестве может идти речь? В таком случае сотрудничество не может быть односторонним», - сказал глава государства.