Президент Ильхам Алиев провел пресс-конференцию для представителей местных и зарубежных СМИ (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 26 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев провел пресс-конференцию для представителей местных и зарубежных СМИ.

Как сообщает Trend, обращаясь к представителям медиа Президент Ильхам Алиев сказал:

- Сегодня 29-я годовщина Ходжалинского геноцида. Ходжалинская трагедия является кровавым преступлением, геноцидом, учиненным Арменией против населения Азербайджана. В результате геноцида 613 гражданских лиц были убиты с особой жестокостью. Среди них было 106 женщин и 63 ребенка. Те, кто совершил Ходжалинский геноцид, – военные преступники. Многие из них были уничтожены Азербайджанской армией во Второй Карабахской войне.

Ходжалинский геноцид был проявлением армянского фашизма. В то время армянский фашизм поднимал голову и с 1992 года до последних событий нанес азербайджанскому народу большой удар. Военные провокации, террористические акты, жестокость в отношении мирного населения, обстрелы наших городов и сел, а также бомбардировка мирных городов баллистическими ракетами во время Второй Карабахской войны – все это проявления армянского фашизма.

Ходжалинский геноцид признается мировой общественностью, более 10 стран официально признали, подтвердили произошедшее как геноцид, и этот процесс продолжается. Азербайджанское государство, а также общественные организации нашей страны проявляют большую активность в этой области, и сегодня в мире есть достаточно полная информация о Ходжалинском геноциде. Военные преступления Армянского государства задокументированы, видео- и фотоматериалы представлены достаточно широкой аудитории. Сейчас весь мир видит и знает, что в конце ХХ века азербайджанский народ подвергся геноциду.

Совершая Ходжалинский геноцид, Армения по существу хотела сломить волю азербайджанского народа. Неслучайно руководители Армении – военные преступники отвечая на вопрос об этом в интервью иностранным журналистам, с чувством гордости отмечали, что да, Армения совершила это военное преступление против мирного населения, чтобы азербайджанский народ видел, что руководство Армении может поднять руку и на мирное население. Мы же отомстили за жертв Ходжалы на поле боя. Разгромив армянскую армию в продолжавшейся 44 дня Второй Карабахской войне, освободив свои исторические земли от захватчиков, мы одновременно отомстили и за жертв Ходжалы. Азербайджан как сильное государство никогда не позволит, чтобы армянский фашизм вновь поднял голову, хотя такие тенденции проглядываются. Сегодня Азербайджан своей деятельностью вносит вклад в дальнейшее развитие региона, предпринимает практические шаги для полного установления стабильности в регионе.

В эти дни в Азербайджане проводятся многочисленные мероприятия, для освещения которых из-за рубежа прибыла большая группа журналистов. Я выражаю им признательность за то, что сегодня они находятся в Азербайджане для освещения этих событий, геноцида. Мне также известно, что некоторые из них побывали на освобожденных землях, своими глазами увидели эти разрушения, они будут ездить туда и впредь. Еще раз выражаю глубокую признательность за это.

Мне сообщили, что иностранные журналисты хотят встретиться со мной, взять интервью. Учитывая их многочисленность, я решил встретиться с ними в данном формате. Естественно, пандемия влияет и на нашу работу. Однако считаю, что эта прямая связь позволит мне ответить на интересующие журналистов вопросы. Пожалуйста.

Помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев:

-Уважаемый господин Президент, разрешите начать нашу пресс-конференцию с участием представителей местных и зарубежных медиа. Слово предоставляется представителю Закрытого акционерного общества «Азербайджанское телерадиовещание».

Азербайджанское телевидение: В первую очередь, хочу выразить признательность за созданную возможность. Вы уже отметили, что в течение 29 лет после совершения Ходжалинского геноцида парламенты многих стран, а также международные организации оценили эту резню как геноцид. Как Вы в настоящее время оцениваете отношение международной общественности к Ходжалинскому геноциду, как можно оценить их позицию? Спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Знаете, многие международные организации по инициативе Азербайджана выразили свое отношение к этому кровавому событию, и работа в данном направлении будет продолжаться. Конечно, когда был совершен геноцид, Азербайджан, можно сказать, находился в информационной блокаде. В то время современных возможностей не было. Поэтому для многих данный вопрос был не очень ясным. Особенно если учесть, что в те годы Азербайджан не имел больших возможностей на международной арене, в противовес этому армянское лобби активно работало, передавая ложную, искаженную информацию о произошедших событиях. У международной общественности сформировались определенные ложные представления. Конечно, нам необходимо было приложить большие усилия для того, чтобы изменить, опровергнуть эти мнения, и, как я уже отметил, наше государство, общественные организации в последние годы последовательно осуществляли эту деятельность. Среди общественных организаций, конечно, хочу особо отметить деятельность Фонда Гейдара Алиева. Под лозунгом «Справедливость к Ходжалы!» во многих странах были проведены различные мероприятия, и сегодня в странах мира есть достаточно полная информация о Ходжалинской трагедии. Наша основная цель заключается в том, чтобы это кровавое преступление никогда не было забыто, чтобы оно не повторилось ни в Азербайджане, ни в мире, чтобы Азербайджан никогда не оказался в таком беспомощном положении, в каком он был в начале 1990-х годов, чтобы Азербайджан всегда мог защитить себя и своих граждан.

Считаю, что сегодня в мире уже существует широкая информация о Ходжалинском геноциде, хотя армянская сторона, различными путями вбрасывая ложную информацию, пыталась свалить на Азербайджанское государство и это кровавое преступление. Якобы Азербайджан сам учинил Ходжалинский геноцид. Мы увидели повторение этих действий и во Второй Карабахской войне. Подвергая бомбардировкам Гянджу, Тертер, Агдам, другие города, руководство Армении говорило, что Азербайджан сам сделал это. В то время как выпущенные баллистические ракеты отслеживаются спутником, и крупные государства, в первую очередь, государства-сопредседатели Минской группы наблюдали за всей этой картиной. Баллистические ракеты были выпущены по Гяндже, Тертеру, Барде и другим городам с территории Армении. То есть, была предпринята очередная попытка армянской лжи, но не прошло, потому что ситуация сегодня совершенно иная, и у нас есть возможности для передачи информации.

Поэтому я абсолютно убежден в том, что с годами правду о Ходжалинском геноциде узнает весь мир, и наша задача заключается в этом. Мы и впредь будем стараться, чтобы страны мира официально признали этот геноцид как геноцид. Последовательная работа в этом направлении будет вестись и дальше.

Турецкий телеканал «ТРТ Хабер»: Господин Президент, прежде всего, отдаем дань памяти шехидов Ходжалы. Еще раз поздравляем Вас с Победой в Карабахе. Сразу после этой Победы в Армении наблюдаются постоянные внутренние политические раздоры. Как Вы расцениваете данный вопрос – события в Армении? Может ли происходящее там негативно отразиться на предложенном Вами и Президентом Эрдоганом формате сотрудничества? С другой стороны, планирует ли Азербайджан наращивать военные меры, если там произойдет смена власти?

Президент Ильхам Алиев: События, происходящие в Армении, - это внутреннее дело Армении. Вчера в своем выступлении на встрече с семьями шехидов я коснулся в том числе и ситуации в Армении. Однако хочу сказать, что это выступление состоялось до событий. То есть, моя встреча с семьями шехидов была примерно в 10:30, и я узнал о событиях в Армении после этого. Поэтому хочу, чтобы все знали: мои комментарии были сделаны до этих событий.

Однако события показали, что я был абсолютно прав. Потому что сегодня Армения находится в таком тяжелом положении, что происходящие там процессы в большой степени подрывают основы государственности страны. Виновны в этом прежние и нынешние руководители Армении, потому что в течение двадцати лет хунта Кочаряна-Саргсяна фактически вела Армению к пропасти и привела к кризисной ситуации. Страна, можно сказать, в целом, утратила признаки независимости, больше напоминала колонию. Основная причина этого – оккупационная политика, потому что чем дольше они пытались удержать наши земли под оккупацией, тем больше попадали в зависимое положение.

Мы последовательно изолировали Армению от всех международных, региональных проектов. Наша политика заключалась в том, чтобы экономически подорвать, развалить, изолировать Армению. Я никогда не скрывал этого и неоднократно говорил, что до тех пор, пока наши земли находятся под оккупацией, мы будем проводить эту политику. Я говорил, что Армения должна вывести свои вооруженные силы с наших земель, после этого в регионе может быть и взаимодействие, и сотрудничество, и наша политика может измениться. К сожалению, ни прежний режим хунты, ни правительство, пришедшее к власти в 2018 году, не прислушались к этим призывам. Если бы в свое время прислушались, то сегодня не оказались в столь позорном положении.

Сейчас в Армении царит абсолютно кризисная ситуация. Мне не хотелось бы как-то комментировать их внутреннюю ситуацию. В принципе мы никогда не вмешиваемся во внутренние дела других стран, в особенности, в нынешнее чувствительное время. Но итоги войны остаются и останутся неизменными. Заявление, подписанное 10 ноября исполняется и должно быть полностью исполнено. Значительная часть положений данного Заявления уже исполнена. Но есть вопросы, которые сегодня являются темой обсуждений. Надеюсь, что несмотря на ситуацию, сложившуюся в Армении, подписанное 10 ноября Заявление будет выполнено. В противном случае, Армения окажется в еще более тяжелой ситуации. То есть, перед Арменией не такой уж большой выбор. Им необходимо смириться, считаться с новыми реалиями. Мы создали новые реалии.

На протяжении тридцати лет международные структуры, занимавшиеся данным вопросом, а также отдельные страны посылали нам открытые или неофициальные месседжи о том, что есть реальность, Азербайджан является проигравшей в войне стороной, и вы, мол, смиритесь с реальностью. Постарайтесь выбрать из этой реальности максимально приемлемый для себя вариант, то есть, между плохим и очень плохим вариантом. А мы, как вам известно, всегда отвергали такие призывы, ни на шаг не отступали от своей позиции, и я открыто заявлял об этом. А сейчас я говорю, что сложилась новая реальность, и эту реальность создали мы. Армения, а также все остальные страны должны смириться и считаться с этой реальностью. Сегодня перед Арменией есть несколько вариантов и самый приемлемый из них – выполнять положения Заявления от 10 ноября. В противном случае, они могут столкнуться с еще большими проблемами.

Российское агентство ТАСС: Добрый день, господин Президент. Если позволите, у меня два вопроса. Первый касается логистики. Не так давно сообщалось о начале строительства аэропорта в Физули. Можете ли Вы подтвердить, что такие работы ведутся, ничто им не препятствует, в какие сроки может быть сдан объект и будет ли этот аэропорт международным?

Второй вопрос касается вакцин от коронавируса. Можем ли мы рассчитывать, что российские вакцины будут зарегистрированы в Азербайджане? И если позволите, вопрос личного характера. Будете ли Вы сами вакцинироваться и какому препарату отдадите предпочтение? Спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Что касается аэропорта в Физули, то работы уже начались. Мы оперативно начали вопросы, связанные с разминированием. Потому что в первую очередь там надо было очистить территорию. Этот процесс уже близок к завершению, и в оперативные сроки аэропорт будет сдан в эксплуатацию, во всяком случае, его взлетно-посадочная полоса и системы навигации, которые бы обеспечивали функционирование аэропорта. Аэропорт будет международным. Взлетно-посадочная полоса будет способна принимать все типы самолетов, включая самые тяжелые и грузовые. Строительство аэропорта, - конечно, предсказывать это сложно, поскольку вопросы, связанные как раз-таки с разминированием, с доступом к этой территории, вызывают сложности, - но мы рассчитываем, естественно, в этом году он будет сдан, хотим, чтобы это было ранней осенью. Если все будет идти по плану, то ранней осенью этого года аэропорт уже будет введен в эксплуатацию. Это позволит нам использовать его как для восстановления территорий с учетом грузов, которые мы будем получать из-за рубежа, так и для удобного доступа граждан соседних государств в город Шушу. Потому что одновременно с аэропортом строятся и две автодороги в город Шушу. Одна, она названа мной «Дорогой Победы», - это именно тот путь, по которому азербайджанские войска специального назначения шли в город Шушу через леса и долины. И другая дорога, она пройдет по более низменной трассе, которая будет также обеспечивать прямой доступ из аэропорта. Поэтому уверен, что азербайджанцы, которые проживают за рубежом, а также граждане других стран будут иметь эту возможность.

Должен сказать, что наши планы по строительству аэропортов только городом Физули не ограничиваются. У нас еще есть и планы по строительству аэропортов в Лачине и Зангилане, с учетом планов по обустройству территории, с учетом того, что Зангилан превратится в очень важный логистический центр. Поскольку, как вы знаете, одним из пунктов Заявления от 10 ноября прошлого года было открытие коридора на территории Армении, который бы связывал Азербайджан с его автономной республикой Нахчыван, а также связывал бы Азербайджан с Турцией и одновременно Россию с Турцией. Поэтому планы у нас большие, и будем их реализовывать. В этом году утверждена специальная инвестиционная программа по восстановлению территорий, которая достаточно обширная. И мы уже начинаем осуществлять первые выплаты по заключенным контрактам.

Что касается вакцин, должен сказать, что мы с самого начала пандемии держим ситуацию под контролем. Меры, которые были предприняты по ужесточению и смягчению карантинного режима, были достаточно эффективными. У нас достаточно низкий уровень тех, кто был заражен. У нас сейчас где-то чуть более 200 тысяч людей, которые были заражены коронавирусом. На сегодняшний день активных больных чуть более 2 тысяч. У нас очень много свободных мест в больницах. Потому что, во-первых, мы за первые месяцы пандемии создали более 10 новых больниц модульного типа, а также с учетом того, что в последние 2 месяца идет позитивная динамика между количеством зараженных и выздоровевших в пользу выздоровевших. А также мы на Южном Кавказе – первая страна, которая начала вакцинацию. Мы начали вакцинацию 18 января, всего месяц спустя после того, как в Европе начали вакцинацию. Мы вакцинируемся прививкой китайского производства CoronaVac.

Должен сказать, что мы также подключились с самого начала к системе COVAX, по которой мы должны получать и другие вакцины - и AstraZeneca, и Moderna, и Pfizer. И также с российской стороной у нас с самых первых дней были подписаны соответствующие документы по поставке вакцины AstraZeneca в Азербайджан, поскольку российские компании являются дистрибьюторами этой вакцины на постсоветском пространстве, также по вакцине «Спутник». Но пока эти вакцины к нам не поступили. Мы имеем информацию, что вакцина «Спутник» пока обеспечивает внутренние потребности России, и очень ограниченные количества этих вакцин были поставлены в зарубежные страны.

Что касается вакцины CoronaVac, то 4 миллиона доз законтрактованы. Уже ежедневно мне докладывают, что порядка иногда 15-20 тысяч людей вакцинируются. Так что в этом направлении мы будем использовать все возможности. Соответствующие финансовые средства на это выделены. Просто будем ждать вакцин от производителей.

В связи с этим также хотел бы отметить один вопрос, который мы поднимали на международном уровне, и в том числе в качестве председателя Движения неприсоединения. По нашей инициативе была проведена специальная сессия Генассамблеи ООН, посвященная COVID-19. Инициативу поддержали более 150 стран. Эта сессия состоялась в декабре прошлого года. Одним из тезисов, которые я озвучил, было справедливое распределение вакцин между странами мира, чтобы не было протекционизма, национализма в этом вопросе. Но, к сожалению, мы видим совсем другое. Мы видим, что даже между союзниками возникают серьезные проблемы, начинают считать, кто сколько вакцин использовал и кто кому что недодал. Поэтому эта ситуация еще раз говорит о том, что, несмотря на все заявления о солидарности, о совместной борьбе с этой бедой, на практике мы видим совершенно противоположное. Некоторые страны, например, закупили в 3-4 раза больше вакцин, чем это им нужно. Например, Канада. Я об этом говорил. Значит, получается, что кому-то не хватит. А им это не нужно. Но им до этого дела нет. Они на словах выступают за равенство, за права человека, за демократию, а на практике ущемляют права миллионов людей. Тех людей, которые живут в бедных странах и которые не могут себе позволить этого. И даже если могут позволить, просто не имеют доступа к этому. Я вам скажу откровенно, если бы мы не заключили соглашение со всеми производителями, что мы сделали, сегодня мы бы тоже оказались без вакцин. Мы должны были давно получить вакцину AstraZeneca. Не получили. Уже несколько месяцев как не получили. «Спутник» не получили. По COVAX должны были получить Pfizer и Moderna - не получили. И нам не говорят, когда мы это получим. Хорошо, что наши китайские партнеры выполняют свои обязательства. У нас есть средства это покупать. А что делать тем, у кого нет? Этим людям что - умирать? Значит, богатые будут себя вакцинировать, забирать производство себе, как говорится, игнорировать полностью элементарные нормы человеческого поведения, а бедные страны должны страдать. О каком же равенстве мы говорим? Вот этот вопрос я и поднимал на специальной сессии Генассамблеи ООН, и этот вопрос мы сегодня активно дискутируем в рамках Движения неприсоединения. Моя инициатива поддержана многими странами. Сейчас идут дополнительные консультации, и мы должны переходить к делу. Уже хватит озвучивать шаблонные заявления, за которыми ничего не стоит. Это уже всем надоело. Это вопрос, который касается каждого человека. Мы в данном вопросе проявляем принципиальность и в национальном качестве, и как страна, которая председательствует сегодня во второй по численности международной структуре в мире после ООН.

Телеканал «Украина-24»: Господин Президент, добрый день. Я журналист канала «Украина-24». С Вашего позволения задам вопрос. Украина все время следила и следит за событиями в Азербайджане. Ваш опыт для нас очень важен. Надеюсь, в ближайшем будущем мы также вернем свои территории. Соответственно, вопрос. Скажите, с какими трудностями сталкивается Азербайджан сейчас во время реинтеграции освобожденных территорий? Я знаю, что сразу по окончании боевых действий были попытки диверсионно-партизанской подрывной деятельности. Как решили этот вопрос? И как решаете вопрос по возвращению мирных граждан, чтобы они жили мирно и безопасно? Спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Вы правы. После окончания боевых действий, по нашим данным, в 20-х числах ноября, из Армении из Ширакской области, из города Гюмри и прилегающих районов был отправлен отряд из более 60 человек, который непонятно как, через Лачинский коридор пробрался на территории, подконтрольные Азербайджанской армии. Как вы знаете, после окончания военных действий, 10 ноября миротворческая миссия Российской Федерации опубликовала карты зоны ответственности миротворцев. Эти карты постоянно находятся на сайте. Так вот, после окончания военных действий мы обнаружили, что в глубоком тылу находятся армянские вооруженные формирования. Мы сначала получили информацию, что это заблудившиеся, те, которые не смогли выйти из окружения, и некоторое время совместно с миротворческой миссией азербайджанские военнослужащие, думая, что это заблудившиеся, пытались помочь этим людям и вернуть их обратно. Но оказалось, что это не так. Оказалось, что это - диверсионная группа, которая совершала атаки, как на наших военнослужащих, так и на мирных граждан. В результате этих диверсий и терактов у нас четверо погибших среди военнослужащих и один погибший среди гражданских лиц, - это - представитель одной компании-мобильного оператора, который ехал в город Шушу и попал в засаду, - и несколько раненых.

Естественно, мы провели контртеррористическую операцию, в результате которой несколько террористов были полностью обезврежены, а более 60-ти - захвачены. Сегодня, когда их пытаются назвать военнопленными, думаю, что сознательно искажают суть вопроса. Военнопленного не может быть через 20 дней после войны. Военнопленные, которые были у нас, мы их всех вернули. Причем мы вернули раньше, чем вернули нам. Эти люди в эту категорию не подпадают. Это - террористы и диверсанты. И любая спекуляция со стороны Армении, либо же каких-то стран неуместна.

Что касается других сложностей, мы, конечно, не гарантируем того, что не будут проникать и другие диверсионные группы. Но сегодня мы достаточно обеспечиваем безопасность освобожденных территорий, проводим регулярные рейды, прочесывание, мониторинг - и посредством беспилотных летательных аппаратов, и визуальный мониторинг. Поэтому ситуация полностью под контролем.

Помимо этого, конечно, главной сложностью является минирование. Потому что нам армянская сторона не предоставила карты минных полей. И это, кстати, тоже может рассматриваться как преступление. Потому что после окончания военных действий у нас несколько случаев и среди военнослужащих, и среди гражданских лиц, которые погибли только потому, что нам не предоставлены карты минных полей. А с существующими нашими ресурсами сегодня обеспечить быстрое разминирование невозможно. То есть, тут, конечно же, мы еще раз убеждаемся в неискренности поведения армянской стороны, когда на словах говорится одно, а на деле происходит другое.

Мы передали им военнопленных, мы передали тела погибших. После войны более тысячи погибших армянских военнослужащих были найдены совместно с представителями армянской стороны, миротворческой миссии и нашими представителями на освобожденных территориях и переданы армянской стороне. Мы ведем себя в соответствии с нормами морали и нормами общечеловеческого поведения. Но не давать нам карты минных полей, значит сознательно обрекать на смерть и увечья мирных граждан и военнослужащих. О каком сотрудничестве может идти речь? В таком случае сотрудничество не может быть односторонним.

Еще один вопрос, который сегодня мы обсуждаем, это, конечно же, график возвращения бывших беженцев на территории, с которых они были изгнаны. Но здесь, помимо минных полей, ведь еще полностью все разрушено, вся инфраструктура разрушена, городов нет, возвращаться некуда. Все села практически разрушены. Я неоднократно посещал освобожденные территории, сотни километров на машине едешь и видишь только разрушенные деревни, нигде ни одного здания нет. В Агдаме ни одного здания нет, кроме полуразрушенной мечети и то, которую они использовали как ориентир для корректировки огня, и как наблюдательный пункт - смотрели, нет ли там продвижения азербайджанских войск. В Физули ни одного здания нет, даже флаг повесить негде было. На флагштоке мы повесили. То же самое в Джебраиле. Частично несколько домов осталось в Зангилане, в Губадлы, где были незаконные поселения. Поэтому мы сейчас занимаемся разминированием, параллельно оценкой ущерба, используя все возможности, в том числе и дронами снимаем, для того, чтобы предъявить обоснованные претензии через международные структуры оккупантам. Параллельно с этим уже даны поручения по составлению мастер-планов развития городов и сел. Поэтому вот это главные этапы для возвращения наших граждан.

Мы начали также пилотные проекты. Один проект уже начат – это «умное село». Мы хотим на освобожденных территориях создать максимально удобные возможности для тех, кто был лишен своей земли на протяжении 30 лет. Они заслуживают этого, заслуживают, чтобы жить достойно и пользоваться всеми благами современного мира. У нас есть и политическая воля, и финансовые ресурсы для того, чтобы восстановить эти территории, и мы это сделаем.