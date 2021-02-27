АЗЕРТАДЖ и Объединение электронных медиа Кувейта пришли к соглашению о расширении сотрудничества (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Укрепление сотрудничества между АЗЕРТАДЖ и Объединением электронных медиа Кувейта может внести вклад в развитие связей двух стран в различных сферах, сообщает Trend.

Этот вопрос был обсужден на встрече председателя Правления АЗЕРТАДЖ Аслана Асланова и председателя Правления Объединения электронных медиа Кувейта Фейсала Халифа ас-Савага, состоявшейся 27 февраля.

Гость был проинформирован о Победе, завоёванной Азербайджаном в Отечественной войне. Было сообщено, что наша армия под руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева за 44 дня освободила наши земли от оккупации. За тридцатилетний период оккупации на этих территориях врагом были разрушены города и села. Были также уничтожены мечети, культурные и исторические памятники. В настоящее время в освобождённых районах продолжается работа по восстановлению и созиданию.

Отметив заинтересованность АЗЕРТАДЖ в укреплении сотрудничества с Объединением электронных медиа Кувейта, Аслан Асланов сказал, что это может способствовать осуществлению совместных проектов, развитию регулярного обмена информацией и опытом, более близкого знакомства наших народов друг с другом.

Сообщив, что в рамках поездки в Азербайджан побывал на освобождённых от оккупации территориях и опечален увиденным там, Фейсал Халифа ас-Саваг сказал: “Осквернение мечетей недопустимо. Это - позиция всего исламского мира. Вчера была годовщина Ходжалинского геноцида. Мы всегда разделяем эту боль Азербайджана".

Отметив, что в рамках поездки принял участие в пресс-конференции Президента Ильхама Алиева для местных и зарубежных медиа-структур, гость подчеркнул, что глава государства отвечал на вопросы четко и обстоятельно: “Это вновь вселило в меня уверенность в том, что Азербайджан - государство, способное защитить свою независимость".

Фейсал Халифа ас-Саваг отметил, что они готовы оказать финансовую поддержку для открытия представительства АЗЕРТАДЖ в Кувейте. Он отметил, что представительные бюро создадут большие возможности для более близкого ознакомления с нашими странами.

На встрече также была представлена информация о деятельности АЗЕРТАДЖ в международных медиа-организациях, сотрудничестве с агентством KUNA Кувейта, а также другими арабоязычными медиа-структурами.