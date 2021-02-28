До Ходжалы азербайджанцы думали, что с нами можно шутки шутить – Серж Саргсян

БАКУ /Trend/ - В декабре 2000 года, собирая материалы для своей книги о Карабахском конфликте (впоследствии названа "Черный сад"), сотрудник аналитического агентства Карнеги Томас Де Ваал взял интервью у Сержа Саргсяна – ныне бывшего президента Армении, а в то время занимавшего пост министра обороны, передает Trend со ссылкой на заметки самого Ваала.

По словам Ваала, когда он задал Саргсяну вопрос о Ходжалинских событиях, тот ответил, что здесь "многое преувеличено", но не отрицал самого факта убийства армянами мирных азербайджанцев. Автор пишет, что в ходе интервью Саргсян отметил: "До Ходжалы азербайджанцы думали, что с нами можно шутки шутить. Они думали, что армяне не смогут поднять руку на мирное население. Нам нужно было сломать этот стереотип. Так и получилось. Еще нужно учесть, что среди тех ребят были те, кто бежали из Баку и Сумгаита".

В своих заметках Ваал отмечает, что в самой беседе содержится много других замечаний и фактов, которые, несомненно, заинтересуют тех, кто следит за ходом этого сложнейшего конфликта.

(Редактор: Надир Насиров)