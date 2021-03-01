Основным мотивом Сумгайытских событий была идея создания "Великой Армении" – историк

БАКУ /Trend/ - Хотя погромы, совершенные против армянского населения 28 февраля 1988 года в Сумгайыте по наущению преступных группировок, с виду были связаны с большим количеством азербайджанских беженцев из Армении, основными инициаторами этих событий были сами армяне.

Об этом в понедельник сказал Trend доктор философии по истории, автор исследования на тему "Политика Армянской ССР против азербайджанцев", доцент Асад Гурбанлы.

По его словам, армянские националисты планировали начать изгнание азербайджанских тюрков из Армянской ССР еще в начале 1987 года. Предполагалось реализовать это вместе с территориальными претензиями к Азербайджану. С ростом открытого сепаратистского движения против территориальной целостности Азербайджана план "Армения без тюрков" стал превращаться в реальную политику.

Историк отметил, что армянские националисты начали изгонять коренное тюркское население с их исторических земель. Поскольку не обеспечивалась безопасность азербайджанского населения, в Азербайджанскую ССР начали прибывать первые группы беженцев из Армении.

"По словам А. Дашдемирова, который в эти годы работал секретарем ЦК Компартии Азербайджана, количество первых азербайджанских беженцев, изгнанных из Армянской ССР, составило более четырех тысяч человек. Они были в основном из Еревана, Эчмиадзина, Ленинакана, Кировакана, Гафана и других мест компактного проживания азербайджанцев.

Изгоняя азербайджанских тюрков с мест их исконного проживания, армяне, с одной стороны, хотели вызвать у них страх, с другой – пытались дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Азербайджанской ССР, разжечь армяно-азербайджанский конфликт. Целью было подготовить искусственную почву для будущих национальных провокаций в Азербайджанской ССР, приписать причины возникновения нагорно-карабахского конфликта азербайджанцам. Армяне, совершающие любые провокации на этнической почве, своими действиями хотели побудить Азербайджан принять ответные меры, намереваясь получить международную политическую поддержку идеи объединения Нагорно-Карабахского региона с Арменией.

История борьбы армян за создание "Великой Армении" показывает, что их методы никогда не менялись. Подстрекательство – главный метод их борьбы с тюрками. Известный исследователь терроризма Вальтер Лакер писал касательно стратегии армян: "Они рассчитывали, что их нападения на тюрок приведут к беспощадному возмездию, в результате чего армянское население станет намного более радикальным, более того, сверхдержавы ужаснутся от резни армян". События и процессы вокруг Нагорного Карабаха показывают, что армяне пытались использовать тот же метод", – сказал Гурбанлы.

По словам историка, газета "Коммунист", являющаяся органом ЦК Компартии Армении, сообщила об азербайджанских беженцах, покинувших Армению после сумгайытских событий, отметив, что за последние дни страну покинули несколько азербайджанских семей. Публикуя информацию об азербайджанских беженцах в республиканской прессе спустя несколько дней, армянская пресса направила общественное мнение на погромы в Сумгайыте, пыталась связать беженцев, покидающих страну, с этими событиями.

"В те дни, 29 февраля, выступая по национальному телевидению, первый секретарь ЦК Компартии Армении К. Демирчян заявил, что азербайджанцы покинули свои дома якобы обеспокоенные событиями в Нагорном Карабахе. Несмотря на то, что среди 96 преступников, выявленных в ходе расследования сумгайытских событий, были представители разных национальностей, в том числе главный организатор и исполнитель – армянин по имени Эдуард Григорян, армянские СМИ начали распространять по миру ложную информацию о том, что преступление якобы совершено азербайджанцами против "многострадальных армян".

На самом деле, основным мотивом изгнания азербайджанцев из Армянской ССР и последующих сумгайытских трагедий была идея создания "Великой Армении" и присоединение к Армении Нагорного Карабаха.

Позднее в одном из своих интервью экс-президент Армении Л.Тер-Петросян сказал, что после событий в Сумгайыте азербайджанский народ был в шоке, и если бы руководство страны использовало эту возможность для принятия решения о присоединении Нагорного Карабаха к Армении, азербайджанцы не смогли бы протестовать. Эти слова доказывают, что сумгайытские события были необходимы армянам для осуществления сепаратистских акций.

Армяне до сих пор умалчивают об убийствах азербайджанцев в Нагорном Карабахе и Армении, скрывают связь этого с сумгайытскими событиями, обвиняют в этих погромах азербайджанцев. Однако то, что за десять дней до этих событий армяне массово забрали все свои средства из сберкасс Сумгайыта и армянские операторы заранее заняли скрытые позиции, чтобы все зафиксировать, а также установка монумента для увековечивания памяти жертв "сумгайытских событий" в Ханкенди и другие аналогичные факты ясно доказывают, что эти события всегда были нацелены на формирование в общественном мнении мирового сообщества "жестокого" образа азербайджанцев", – подытожил Асад Гурбанлы.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)