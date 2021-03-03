Члены диверсионно - террористической группы ни в коем случае не могут считаться военнопленными – Лейла Абдуллаева (ИНТЕРВЬЮ)

БАКУ /Trend/ - АМИ Trend представляет вашему вниманию интервью с руководителем пресс-службы Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Лейлой Абдуллаевой.

– В последнее время армянская сторона выступает с заявлениями, утверждая, что Азербайджан якобы не выполняет свои обязательства по пункту 8 Трехстороннего заявления от 10 ноября, а также требует обмена военнопленными. Временами официальные лица других стран тоже поднимают этот вопрос. Хотелось бы узнать ваше мнение по этому поводу.

– Министерство иностранных дел Азербайджана ответило на полностью безосновательные утверждения армянской стороны и ее покровителей в связи с упомянутым вами вопросом, и вновь хочу заявить, что Азербайджанская Республика сохраняет приверженность обязательствам, указанным в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года, и предпринимает соответствующие шаги для их полного выполнения. Этот вопрос неоднократно комментировался на самом высшем уровне. Следует напомнить, что азербайджанская сторона, проявив особую чувствительность в вопросе обмена военнопленными, в соответствии с положениями статьи 8 трехстороннего заявления от 10 ноября вернула противоположной стороне в общей сложности 71 гражданина Армении, включая 43 военных и 28 гражданских лиц, взятых в плен во время войны.

Относительно искусственно поднятого армянской стороной вопроса о "62 человек" отвечу, что, как известно, члены этой диверсионно - террористической группы, направленной Арменией на территорию Азербайджана после подписания трехстороннего заявления и перехваченной в результате контртеррористической операции Вооруженных сил Азербайджана, ни в коем случае не могут считаться военнопленными. В результате террористических актов, совершенных задержанной группой, четыре азербайджанских военнослужащих стали шехидами и один мирный житель получил серьезные ранения. В настоящее время данный вопрос расследуется соответствующими ведомствами Азербайджана. Как вам известно, в письме, адресованном министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и распространенном в качестве документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН, содержится подробная информация по этому вопросу.

Дополнительно хотелось бы сообщить, что азербайджанская сторона, придерживаясь условий заявления, создает необходимые условия для поиска и сбора тел армянских военнослужащих на освобожденных территориях, а также вместе с Международным Комитетом Красного Креста (МККК) и российскими миротворцами оказывает помощь армянской стороне. На сегодняшний день Армении переданы 1274 тела, найденные на освобожденных территориях Азербайджана.

Раздувание темы обмена военнопленными на фоне всех этих фактов, в тоже время отсутствие обсуждений на международном уровне по поводу отказа Армении предоставить карту заминированных территорий в нарушение норм международного гуманитарного права говорит о наличии двойных стандартов касательно данного вопроса. С момента окончания боевых действий и по сей день на освобожденных территориях 18 человек – 12 мирных жителей и 6 военнослужащих – подорвались на минах и погибли, кроме того 62 военнослужащих и 9 гражданских лиц получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Вышеприведенные факты наглядно показывают, что азербайджанская сторона привержена вытекающим из заявления от 10 ноября обязательствам и заинтересована в обеспечении мира в регионе в отличие от Армении, которая не выполняя свои обязательства всеми возможными способами, демонстрирует заинтересованность в эскалации напряженности в регионе.

– Недавно МИД выступил с заявлением в связи с отправкой личного состава вооруженных сил Армении для прохождения военной службы на территорию Азербайджана. Хотелось бы узнать ваше мнение по этому поводу, какие меры принимаются для предотвращения подобных нарушений с армянской стороны?

– Как и было сообщено ранее, в международных медиа - агентствах, действующих в Армении, в том числе в независимых СМИ, сообщается, что после подписания совместного заявления между Азербайджаном и Арменией от 10 ноября 2020 года, которое предусматривает прекращение всех военных действий, личный состав Вооруженных сил Армении путем обмана или принуждения привлекается к военной деятельности в Карабахском регионе Азербайджана, что вызвало протесты как среди военных, так и их семей.

В данной связи хотелось бы отметить, что размещение в любой форме армянских военнослужащих на международно признанных территориях Азербайджана без его согласия является открытым нарушением норм и принципов международного права, территориальной целостности и неприкосновенности международных границ, а также положений других международных документов, сторонницей которых выступает и сама Армения. Азербайджан не допустит подобных противоправных действий на своих суверенных территориях, и для их предотвращения будут приняты все необходимые меры.

Хочу также сообщить, что министр иностранных дел Джейхун Байрамов 22 февраля этого года направил обращения с приложением соответствующих доказательств генсекам ООН, ОБСЕ, НАТО и Совета Европы, в том числе Верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности, действующему председателю ОБСЕ, Верховному комиссару ООН по правам человека с призывом принять имеющиеся в их компетенции меры в связи с невыполнением Арменией своих обязательств в соответствии с международным правом и трехсторонним заявлением, а также для прекращения размещения Арменией своих вооруженных сил на территории Азербайджана и любых действий и заявлений, препятствующих выполнению трехстороннего заявления. В дополнение к этим обращениям мы продолжим работу по дипломатическим каналам, чтобы информировать международное сообщество о незаконных действиях армянской стороны.

Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что для обеспечения мира, стабильности, процветания и устойчивого экономического развития в регионе нет другой альтернативы, кроме как полного и честного выполнения Арменией всех своих обязательств, вытекающих из международного права, а также совместных заявлений от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

(Автор: Ляман Зейналова. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)