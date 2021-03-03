Президент Ильхам Алиев в видеоформате принял делегацию во главе с председателем Объединенного комитета начальников штабов Пакистана (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 3 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял в видеоформате делегацию во главе с председателем Объединенного комитета начальников штабов Исламской Республики Пакистан генералом Надимом Разой.

Как сообщает Trend, приветствуя делегацию, Президент Ильхам Алиев сказал:

-Добро пожаловать в Азербайджан. Очень рад видеть вас. Уверен, что ваш визит укрепит сотрудничество между нашими странами в военной сфере. До сих пор это сотрудничество было очень плодотворным, и мы хотим расширить наше партнерство.

Прежде всего, хочу выразить братскому Пакистану признательность за солидарность и поддержку, продемонстрированные во время войны. Война, которую мы вели за освобождение наших земель, продлилась 44 дня и завершилась победой Азербайджана над Арменией. Мы освободили наши территории, находившиеся под оккупацией около 30 лет.

С первого дня войны Пакистан демонстрировал солидарность и поддержку Азербайджану. Пакистан выступил как сторонник выполнения резолюций Совета Безопасности ООН, требующих немедленного и безоговорочного вывода войск с оккупированных территорий Азербайджана, и осудил армянскую агрессию. Это был пример настоящего братства и дружбы. Вам, наверное, известно о том, что люди в Азербайджане продемонстрировали свои чувства, связанные с народом Пакистана, вашей страной, во время войны они поднимали флаги Пакистана. Это еще раз показывает наше единство и братство.

Связи между нашими странами имеют большую историю. Пакистан является одним из немногих государств мира, не установивших дипломатических отношений с Арменией, он официально не признал Армению из-за оккупации азербайджанских земель. Нашему народу известно об этом, и мы очень высоко ценим это. Азербайджан в свою очередь поддерживает Пакистан во всех вопросах, включая Кашмирский вопрос. Мы оказываем эту поддержку в ООН, Организации исламского сотрудничества и других международных организациях. Завтра в формате видеоконференции состоится саммит Организации экономического сотрудничества, и мы обсудим экономическое сотрудничество между нашими странами. Еще раз касаясь наших двусторонних отношений, хочу отметить, что мы сконцентрируем внимание на экономической сфере. Сюда входят энергетическая и транспортная сферы. Мы надеемся, что Пакистан присоединится к действующим и создаваемым транспортным маршрутам, проходящим через территорию нашей страны. Таким образом, мы расширим наше сотрудничество и в этой сфере.

Конечно, наше сотрудничество в военной сфере имеет большой потенциал, и уверен, что сегодня вы обсудите с вашим коллегой наши планы на будущее. Мы уже знакомы с продукцией оборонной промышленности Пакистана. Как вам известно, мы приобрели у Пакистана военное оборудование и намерены продолжать данный процесс. Наряду с этим, мы думаем над совместными военными учениями. Считаем, что время для этого уже настало.

Мы уже стали свидетелями хороших результатов трехстороннего формата сотрудничества между Азербайджаном, Турцией и Пакистаном в политической и других сферах, в том числе оборонной. Считаю, что, объединив усилия, мы усилим наши позиции и внесем вклад в дело мира. Потому что наши страны являются сторонниками мира и справедливости в регионе. Когда мы убедились в том, что международное право не действует, резолюции Совета Безопасности ООН не выполняются на протяжении 27 лет, международная общественность не применяет санкции против Армении, Армения не несет наказание, а бесконечные переговоры зашли в тупик, то нам пришлось самим восстановить справедливость. То есть, когда международное право не работает, то это необходимо осуществлять силой. Мы добились этого и продемонстрировали это всему миру.

Но мы хотим мира и сегодня пропагандируем его. Таким образом, наше сотрудничество в военной сфере внесет вклад в установление мира на планете. Еще раз добро пожаловать. Желаю вам хорошего пребывания в нашей стране и плодотворной работы с вашим коллегой.

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Председатель Объединенного комитета начальников штабов Пакистана генерал Надим Раза сказал:

-Большое спасибо, господин Президент. Прежде всего, для меня большая честь встретиться с Вами, я глубоко признателен Вам за возможность такой уместной встречи. От себя, от имени всех Вооруженных сил Пакистана и пакистанского народа хочу поздравить Вас по случаю Вашей полной Победы и Победы азербайджанского народа в 44-дневной войне. Должен сказать, что ваша Победа была такой же желанной и в Пакистане. Ваше превосходительство, господин посол постоянно информировал нас о ходе событий. В любой момент войны сообщения об операциях Вооруженных сил Азербайджана публиковались в наших средствах массовой информации под основными заголовками. Еще раз поздравляю Вас с полной Победой.