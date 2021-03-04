Отказываясь предоставить карты минных полей, Армения препятствует достижению устойчивого мира в регионе – азербайджанский депутат

БАКУ /Trend/ - Отказ Армении предоставить карты минных полей противоречит всем международным законам и считается военным преступлением, сказал в четверг Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Кямран Байрамов.

Депутат отметил, что несмотря на окончание войны, Армения продолжает совершать преступления против азербайджанского народа: "После подписания договоренности 10 ноября 2020 года боевые действия прекратились, но и после этого погибло и было ранено много людей, включая военнослужащих и мирных граждан. Азербайджан полностью соблюдает условия заявления от 10 ноября и даже проявляет гуманизм в некоторых вопросах. К примеру, Армения попросила дать 10 дополнительных дней во время освобождения Кельбаджарского района, и азербайджанская сторона, проявив гуманизм, предоставила этот срок. Но ответных шагов мы от Армении не видим, наоборот, армянская сторона скрывает карты минных полей, чем способствует гибели людей и мешает восстановлению освобожденных территорий".

Кямран Байрамов подчеркнул, что Армения не собирается прекращать свои преступные деяния: "Уклоняясь от предоставления карт минных полей, Армения препятствует достижению устойчивого мира и созданию атмосферы сотрудничества в регионе. К сожалению, международные организации безмолвствуют. Во время 44-х дневной Отечественной войны многие страны и международные организации оказывали давление на Азербайджан, требуя прекращения боевых операций, а теперь молчат и закрывают глаза на преступные действия Армении".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)