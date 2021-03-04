Долгожданное завершение нагорно-карабахского конфликта создает ряд новых возможностей - Мэтью Брайза

БАКУ /Trend/ - Долгожданное завершение нагорно-карабахского конфликта создает ряд новых возможностей как для Азербайджана, так и для всего региона.

Об этом в ходе онлайн-вебинара сказал бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза, передает в четверг Trend.

Первая такая возможность - построение долгосрочного мира. Однако, отметил Брайза, преградами на пути к нему могут стать текущие анти-правительственные настроения в Армении и возможное смещение Пашиняна с должности премьер-министра Армении.

Вторая возможность, по словам Брайзы, это реализация крупных транспортных проектов Запад-Восток и привлечение к ним всех региональных стран. Это также предоставит хорошую возможность вовлечь Армению в крупные региональные проекты, к которым она ранее не привлекалась из-за факта оккупации территорий Азербайджана.

Брайза также коснулся важности недавнего подписания соглашения по нефтегазовому месторождению Достлуг. По его словам, тот факт, что Азербайджан и Туркменистан договорились о совместной разработке данного месторождения, невероятно важен и, несомненно, положительно скажется на двусторонних отношениях двух стран.

(Автор: Наргиз Садыхова Редактор: Наталья Кочнева)